Test di infermieristica: candidato prende 1 su 100 ma passa comunque per mancanza di candidati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La professione infermieristica attira sempre meno. Ecco perché al corso di laurea in infermeristica, organizzato dall'università di Vicenza, non si è riusciti a coprire i 120 posti messi a disposizione. Solo ottanta gli studenti che hanno deciso di iscriversi al primo anno del corso dei 98 iscritti al Test di ammissione con preferenza la sede Berica. Un Test di ammissione che indipendentemente dal buon esito o meno ha fatto accedere tutti i candidati, anche quelli che in graduatoria hanno registrato un punteggio di 1 su 100 complessivi. Al Corriere della Sera lo spiega Federico Pegoraro, presidente uscente dell'ordine delle Professioni infermieristiche di Vicenza: "Il Test è composto da domande diversificate, con contenuti di matematica, logica, chimica e biologia, oltre che cultura generale".

