Metropolitanmagazine.it - Teo Teocoli torna sulla rottura con Adriano Celentano e rivela i motivi della lite

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attore Teodiscussione cone svela i. Teosvela iconPhoto Credits: DiLei.itDopo l’intervento sui social da parte di, Teoha replicato rindo sul motivocon il cantante. Roberto Saviano si era espresso in merito alla vicenda e, a tal proposito,ha commentato a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1: ”Sono d’accordissimo con lui, purtroppo da ‘Adrian’, programma che non è andato bene, non l’ho più sentito. Sono passati quattro anni ormai che non ci sentiamo, prima lo chiamavo una volta a settimana, poi ho capito che non voleva dare spiegazioni”. In seguito, ha proseguito: “La causamiaconè stato proprio il programma ‘Adrian’.