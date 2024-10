Ilveggente.it - Superenalotto, la fortuna raddoppia: un nome una garanzia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), se non lo credevi possibile ti sbagli di grosso: può succedere eccome, vale sempre la pena provare. Stava cenando in tutta tranquillità e mai e poi mai avrebbe creduto di ricevere una notizia del genere. Era lì, che si gustava il suo bel pasto vegano, quando ha scoperto che la dea bendata aveva fatto tappa delle sue parti. Anzi, non solo dalle sue parti, ma nella sua città. Anzi, non solo nella sua città, ma addirittura nella tabaccheria di sua proprietà. Centrato il 6 da quasi 90 milioni di euro (AnsaFoto) – Ilveggente.itLui è Paolo Rosà ed è il titolare, per l’appunto, dell’edicola-tabaccheria nella quale, qualche ora fa, è successo qualcosa di assolutamente straordinario.