"Suo figlio ha investito una persona": truffatori rubano soldi e gioielli a due anziani

L'ennesima truffa ai danni di due persone anziane, marito e moglie, è andata in scena nella giornata di martedì 15 ottobre 2024 a Parma. Secondo una modalità già sperimentata in più occasioni i malviventi hanno telefonato al numero fisso di un'abitazione, all'interno della quale vivono due anziani.

“Tuo figlio ha investito un pedone - devi darmi 8mila euro” : anziana sventa la truffa del finto carabiniere - A Cermenate (Como) un 30enne si finge maresciallo dei carabinieri per truffare una coppia di anziani. Gli aveva intimato di consegnare 8800 euro per risarcire la vittima di un sinistro stradale causato dal figlio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Suo figlio ha investito una persona - deve risarcire 8.800 euro” : anziani coniugi chiamano i carabinieri e sventano la truffa - Che nel frattempo hanno anche recuperato e restituito una fede nuziale trovata in suo possesso, risultata sottratta a una pensionata di 89 anni residente in provincia di Verbania. . 800 euro, concordato con la famiglia della vittima dell’incidente, o con la consegna dell’equivalente in oro o preziosi, risarcimento che sarebbe stato ritirato da un avvocato direttamente al loro domicilio: ... (Ilgiorno.it)

Colleferro - investito in strada nello stesso tratto dove fu investito anche il figlio - Ancora un brutto incidente in pieno centro urbano a Colleferro. Martedì pomeriggio verso le 17 un uomo sulla sessantina di anni è stato preso in pieno da un'auto in transito su Corso Garibaldi proprio all'altezza delle strisce di fronte alla farmacia. L'impatto è stato violento ed è stato... (Frosinonetoday.it)