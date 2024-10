Sorpresa Montella, dalla Turchia ad una big (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzo Montella, protagonista con la Nazionale di Calhanoglu, è pronto a tornare in sella di una grande squadra: la notizia arriva direttamente dalla Turchia Vincenzo Montella potrebbe presto tornare ad allenare una grande squadra. Il lavoro che sta svolgendo con la Nazionale turca evidentemente non sta passando inosservata. Vincenzo Montella ha conquistato la Turchia (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore italiano, protagonista di un buon europeo, in cui ha lanciato diversi giovani, è reduce dal poker in Islanda, che ha fatto seguito alla vittoria casalinga contro il Montenegro. Hakan Calhanoglu e compagni si sono così guadagnati il primo posto nel Gruppo 4 di Nations League e potrebbero, dunque, salire dalla B alla A, a dimostrazione dell’ottimo momento della Nazionale. Calciomercato.it - Sorpresa Montella, dalla Turchia ad una big Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzo, protagonista con la Nazionale di Calhanoglu, è pronto a tornare in sella di una grande squadra: la notizia arriva direttamenteVincenzopotrebbe presto tornare ad allenare una grande squadra. Il lavoro che sta svolgendo con la Nazionale turca evidentemente non sta passando inosservata. Vincenzoha conquistato la(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore italiano, protagonista di un buon europeo, in cui ha lanciato diversi giovani, è reduce dal poker in Islanda, che ha fatto seguito alla vittoria casalinga contro il Montenegro. Hakan Calhanoglu e compagni si sono così guadagnati il primo posto nel Gruppo 4 di Nations League e potrebbero, dunque, salireB alla A, a dimostrazione dell’ottimo momento della Nazionale.

