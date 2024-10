Solero (Alessandria), uccide la moglie e poi chiama i carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina all’alba a Solero, in provincia di Alessandria, un uomo ha ucciso la moglie e ha poi avvisato telefonicamente i carabinieri. A quanto si apprende, l’uomo di 63 anni si sarebbe scagliato con un coltello contro la moglie cinquantatreenne, Patrizia Russo, un’insegnante di sostegno presso le scuole medie del comune dove la coppia risiedeva Solero (Alessandria), uccide la moglie e poi chiama i carabinieri L'Identità. Lidentita.it - Solero (Alessandria), uccide la moglie e poi chiama i carabinieri Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina all’alba a, in provincia di, un uomo ha ucciso lae ha poi avvisato telefonicamente i. A quanto si apprende, l’uomo di 63 anni si sarebbe scagliato con un coltello contro lacinquantatreenne, Patrizia Russo, un’insegnante di sostegno presso le scuole medie del comune dove la coppia risiedeva),lae poiL'Identità.

Femminicidio a Solero nell'Alessandrino : uomo uccide a coltellate la moglie nella notte - Patrizia Russo, insegnante di sostegno 53enne di Solero, nell'Alessandrino, è stata uccisa a coltellate nella notte di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, dal marito 61enne, che ha poi chiamato i carabinieri della zona che sono intervenuti e lo hanno arrestato. Il femminicidio è avvenuto nella casa. (Torinotoday.it)

Giovanni Salamone ha ucciso la moglie Patrizia Russo a coltellate a Solero - Dopo il femminicidio Giovanni Salamone ha chiamato i Carabinieri. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte di Patrizia Russo, insegnante di sostegno delle scuole medie. In base alle prime ricostruzioni il femminicidio è avvenuto in via Cavoli, a Solero alle 5:30. La coppia, originaria di Agrigento, avrebbe due figli che però non vivrebbero con i genitori. (Laprimapagina.it)

Uccide la moglie a coltellate a Solero (Alessandria) e chiama il 112 - La coppia si era trasferita in paese da circa un anno. In particolare, la coppia proveniva dalla provincia di Agrigento. L’uomo si è consegnato ai militari dell’Arma che lo hanno portato al comando provinciale. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato lo stesso marito con una telefonata intorno alle 6. (Quotidiano.net)