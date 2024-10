Lapresse.it - Shoah, Meloni: “Rastrellamento del ghetto di Roma crimine feroce con complicità fascista”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia ricorda le atrocità avvenute il 16 ottobre 1944, quando ildifu rastrellato dalle truppe tedesche delle SS, con la collaborazione dei funzionari fascisti. Oltre mille persone vennero arrestate e deportate nel campo di sterminio di Auschwitz. “Il 16 ottobre di ottantuno anni faè stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. All’alba i nazisti, con la, scatenarono unacaccia all’uomo e strapparono dalle loro case 1259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio. Uomini, donne, anziani e bambini. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno“, ha detto Giorgiain occasione dell’81esimo anniversario del. “In questa giornata, il governo rivolge la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di, ai familiari e ai discendenti dei deportati”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.