Scoperta piantagione di cannabis nel Casertano: arrestati quattro agricoltori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’inattesa operazione da parte delle forze dell’ordine nel Casertano ha portato alla Scoperta di una piantagione di cannabis indica, grazie a movimenti sospetti osservati da una pattuglia dei Carabinieri. L’operazione ha coinvolto quattro agricoltori del Napoletano e ha rivelato un’attività illecita ben organizzata. I dettagli di questa operazione mettono in luce le sfide nella lotta contro la coltivazione di droga sul territorio. I movimenti sospetti nel pescheto La mattinata di oggi ha visto l’attenzione dei Carabinieri attirata da una serie di comportamenti anomali, inclusi i continui passaggi di veicoli sulla stradina sterrata che conduce a un pescheto situato a Sessa Aurunca, nel Casertano. Questo andirivieni ha fatto scattare l’allerta, portando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile a controllare l’area. Gaeta.it - Scoperta piantagione di cannabis nel Casertano: arrestati quattro agricoltori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’inattesa operazione da parte delle forze dell’ordine nelha portato alladi unadiindica, grazie a movimenti sospetti osservati da una pattuglia dei Carabinieri. L’operazione ha coinvoltodel Napoletano e ha rivelato un’attività illecita ben organizzata. I dettagli di questa operazione mettono in luce le sfide nella lotta contro la coltivazione di droga sul territorio. I movimenti sospetti nel pescheto La mattinata di oggi ha visto l’attenzione dei Carabinieri attirata da una serie di comportamenti anomali, inclusi i continui passaggi di veicoli sulla stradina sterrata che conduce a un pescheto situato a Sessa Aurunca, nel. Questo andirivieni ha fatto scattare l’allerta, portando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile a controllare l’area.

