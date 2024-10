Salento, incendio distrugge ristorante: evacuati i clienti. Danni anche in un'azienda di barche (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paura e fiamme questa sera a Leverano nell?incendio che ha distrutto il locale "Il Toscanaccio" su via Ancona, con i clienti costretti ad abbandonare i tavoli d?urgenza. Danni Quotidianodipuglia.it - Salento, incendio distrugge ristorante: evacuati i clienti. Danni anche in un'azienda di barche Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paura e fiamme questa sera a Leverano nell?che ha distrutto il locale "Il Toscanaccio" su via Ancona, con icostretti ad abbandonare i tavoli d?urgenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Bayesian - lo yacht naufragato. Il costruttore adesso chiede i danni. ‚ÄúPersi tre clienti - voglio 222 milioni‚ÄĚ - Per quel naufragio ‚Äď avvenuto il il 19 agosto scroso a Ponticello, al largo di Palermo e in cui morirono sette persone ‚Äď adesso viene chiesto un risarcimento monstre di oltre 200 milioni di euro. Con questa azione risarcitoria Tisg vuole in sostanza tutelare i suoi investitori dopo che il marchio Perini ha subito un contraccolpo fortemente negativo dopo quella tragedia del mare. (Lanazione.it)

Francia - atti vandalici ai danni della fibra ottica. Cavi tagliati e impatto su migliaia di clienti - Le installazioni colpite si trovano nel sud della Francia, a Parigi e al confine con il Lussemburgo. Le autorità stanno procedendo al ripristino delle linee tagliate... Leggi tutto . (Dday.it)

Monza - si offre di seguire la pratica per il risarcimento dei danni dopo un incidente. Ma si intasca i soldi dei clienti - Analoga la vicenda denunciata dal pakistano 32enne, a cui sarebbero stati sottratti 22mila euro. Ma a favore di A. V. V. Seguono le visite mediche e la firma davanti ad un notaio di una, si sarebbe poi scoperto, procura all'incasso di 37. Monza, 27 Luglio 2024 - Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo dopo essere stati investiti sul monopattino, sono stati contattati al ... (Ilgiorno.it)