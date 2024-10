Anteprima24.it - Ritrovata Jole Pedicini: l’anziana scomparsa a Roma riabbraccia la sua famiglia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo oltre 48 ore di angoscia e ricerche senza sosta,, la donna di 75 annilo scorso martedì da, in via Tiburtina, è statasana e salva. Nata a Benevento,si era allontanata improvvisamente dalla sua abitazione, approfittando dell’assenza del marito, uscito per fare la spesa. Da quel momento, lanon aveva più avuto sue notizie, facendo scattare l’allarme. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia ai carabinieri presentata dai familiari, allarmati dallo stato confusionale in cui si trovava la donna, oltre alle sue difficoltà motorie. La mobilitazione è stata immediata: il caso è stato diffuso anche grazie all’aiuto dell’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, e della trasmissione “Chi l’ha visto?”.