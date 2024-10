Quotidiano.net - Ripartenza Italia: Spalletti, l’arte di imparare dagli errori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 –sarà pure un tipo originale, con il suo eloquio fatto di pause e grovigli dialettici. Ma in materia di calcio ha una dote importante. Sadai propri. Dopo un Europeo agghiacciante e con la Nazionale in crisi di identità, ecco la rinascita in Nations League. Con una banda di giovani talenti e qualche illustre riabilitato dal ciclone scommesse (leggi Tonali e Fagioli)ha rifondato l’del pallone su basi nuove, facendola somigliare da vicino al suo Napoli da scudetto. Bravo il ct a soppesare le scelte e a portare in azzurro giovani di qualità e smaniosi di vetrina da miscelare con veterani come Barella e Di Lorenzo. Brilla la stella di Retegui, scoperto da Mancini e pienamente valorizzato da Gasperini e dal ct. Il gol nel sangue e la garra argentina sono un plus prezioso per la Nazionale.