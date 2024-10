Rifiuti abbandonati in strada a Veveri: multati due 20enni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rifiuti abbandonati in strada, questa volta nella zona di Veveri.A scorprirli sono stati gli agenti della polizia locale di Novara, intervenuti sul posto in seguito ad una segnalazione. I vigili, una volta effettuato il sopralluogo, hanno eseguito una serie di indagini e accertamenti Novaratoday.it - Rifiuti abbandonati in strada a Veveri: multati due 20enni Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in, questa volta nella zona di.A scorprirli sono stati gli agenti della polizia locale di Novara, intervenuti sul posto in seguito ad una segnalazione. I vigili, una volta effettuato il sopralluogo, hanno eseguito una serie di indagini e accertamenti

