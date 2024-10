Restituiti i resti dell’artigliere Guido Missiroli, simbolo di coraggio e resilienza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cerimonia di riconsegna dei resti di Guido Missiroli ha avuto luogo nel comando militare Esercito ‘Emilia-Romagna’ a Bologna, segnando un momento importante per la memoria storica e la cultura della nostra nazione. Missiroli, artigliere originario di Solarolo , fu internato in Germania durante la Seconda guerra mondiale, e la sua storia è una testimonianza delle difficoltà vissute dagli italiani in guerra. Le spoglie, avvolte dal Tricolore, provengono dal cimitero militare italiano d’onore di Amburgo e sono state trasferite ai familiari in una cerimonia caratterizzata da profondo rispetto e significato. Cerimonia di restituzione e significato simbolico L’evento ha avuto luogo presso la cappella della caserma ‘Minghetti’ ed è stato officiato dal cappellano militare. Gaeta.it - Restituiti i resti dell’artigliere Guido Missiroli, simbolo di coraggio e resilienza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cerimonia di riconsegna deidiha avuto luogo nel comando militare Esercito ‘Emilia-Romagna’ a Bologna, segnando un momento importante per la memoria storica e la cultura della nostra nazione., artigliere originario di Solarolo , fu internato in Germania durante la Seconda guerra mondiale, e la sua storia è una testimonianza delle difficoltà vissute dagli italiani in guerra. Le spoglie, avvolte dal Tricolore, provengono dal cimitero militare italiano d’onore di Amburgo e sono state trasferite ai familiari in una cerimonia caratterizzata da profondo rispetto e significato. Cerimonia dituzione e significato simbolico L’evento ha avuto luogo presso la cappella della caserma ‘Minghetti’ ed è stato officiato dal cappellano militare.

