Gaeta.it - Raffaele Cantone preoccupato per la sicurezza dei dati dopo l’hacking ai danni della magistratura

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La recente notizia dell'hackeraggio di Carmelo Miano ha sollevato un acceso dibattito sulladelle informazioni e sulla protezione deipersonali all'internoitaliana., procuratoreRepubblica di Perugia, ha espresso la sua preoccupazione in merito alla scoperta che l'hacker possedeva non solo la sua password, ma anche quelle di altri 45 magistrati. Questa situazione si colloca all'interno di un'indagine più ampia sugli accessi non autorizzati alle banchegestite dalla Direzione Nazionale Antimafia. La vicenda dell'hacker Carmelo Miano Carmelo Miano, noto per le sue attività illecite nel campo informatico, è salito agli onoricronaca per aver violato i sistemi di, mettendo a rischio informazioni delicate e riservate.