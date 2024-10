Pm:tangenti per 100mila euro a Dg Sogei (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 12.35 Il Dg Sogei Iorio avrebbe ricevuto tangenti per circa 100mlia euro dall'imprenditore con cui è stato arrestato in flagranza lunedì a Roma,in un'inchiesta dei Pm capitolini. I reati contestati sono corruzione e turbativa d'asta, per una serie di gare Sogei e ai ministeri di Interno e Difesa. Numerose perquisizioni della Gdf e sequestrata "ingente mole" di materiale anche al referente italiano di Elon Musk, Stroppa. E' indagato per concorso in corruzione, per un documento interno della Farnesina avuto da un militare. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 12.35 Il DgIorio avrebbe ricevutoper circa 100mliadall'imprenditore con cui è stato arrestato in flagranza lunedì a Roma,in un'inchiesta dei Pm capitolini. I reati contestati sono corruzione e turbativa d'asta, per una serie di garee ai ministeri di Interno e Difesa. Numerose perquisizioni della Gdf e sequestrata "ingente mole" di materiale anche al referente italiano di Elon Musk, Stroppa. E' indagato per concorso in corruzione, per un documento interno della Farnesina avuto da un militare.

