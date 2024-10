Perché mezza Roma attende la mossa di Cdp sulla caserma Guido Reni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ una decisione delicata quella che dovranno prendere in queste ore i consiglieri di amministrazione di Ilfoglio.it - Perché mezza Roma attende la mossa di Cdp sulla caserma Guido Reni Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ una decisione delicata quella che dovranno prendere in queste ore i consiglieri di amministrazione di

La storia della scuola di Roma aperta fino a mezzanotte : “L’istituto è un vero centro di aggregazione culturale e sociale” - All'Istituto Comprensivo Daniele Manin, nel cuore del multietnico quartiere Esquilino di Roma, la scuola non chiude mai veramente i battenti. L'articolo La storia della scuola di Roma aperta fino a mezzanotte: “L’istituto è un vero centro di aggregazione culturale e sociale” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

La scuola aperta fino a mezzanotte a Roma - «Ius scholae? Per noi tutti i bambini hanno già gli stessi diritti» - La storia del progetto Scuola aperta e partecipata, promosso dall’Associazione Genitori Di Donato a Roma. «Coltiviamo tutti insieme il seme della cittadinanza che germoglia». (Vanityfair.it)

Inzaghi prepara Roma-Inter con mezza formazione fatta : tutti i nomi - Il canadese Tajon Buchanan dovrebbe unirsi al resto della squadra nei giorni successivi ma difficilmente volerà in direzione Roma. Inter… Nazionali: tutti i convocati nerazzurri ancora in giro per il mondo NAZIONALI – Gli assenti causa convocazione in Nazionale sono i tre azzurri Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi (Italia). (Inter-news.it)