Lettera43.it - Per l’Ue «X non è una big»: niente obblighi antitrust per il social di Elon Musk

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) X, ildi, non avrà gli stessidelle altre big, come Meta, Google o Apple. Lo ha deciso la Commissione europea che ha concesso una sorta di tregua al milionario fondatore di Tesla. SecondoX non ha le caratteristiche necessarie per essere considerata una «major» e quindi non sarà designata tra i «gatekeeper». Questo permetterà aldidi non rientrare tra i soggetti obbligati a rispettare le norme stringenti del Digital markets act. Tra questi ci sono, oltre a Meta, Google ed Apple, anche Amazon e Microsoft, la sudcoreana Samsung e la cinese Bytedance, la società di TikTok. Nessun monopolio per X La Commissione europea, il 13 maggio 2024, aveva avviato un’indagine notificando a X che avrebbe potuto essere inserita tra i gatekeeper. La società diha presentato alcuni documenti a Bruxelles per scongiurare questo pericolo.