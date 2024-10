Ilfattoquotidiano.it - Papalia, solo 5 arresti: 6 narcos interrogati a piede libero nonostante il rischio che ripetano il reato o fuggano. Grazie alla legge Nordio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Intercettato, unspiega chiaramente: “Traffico fino a che respiro” e aggiunge: “Se posso scappo o li metto sotto”. Le parole traducono due cose: ildi reiterazione dele il pericolo di fuga. Due elementi che bastano per l’arresto. Eppure niente. Il gip di Milano per lui e altri cinque trafficanti dispone l’interrogatorio preventivo in linea con la nuova. Emergeranno poi legami chiarissimi con la ‘ndrangheta. Ma nulla. Isaranno sentiti da liberi. E’ la prima volta in Italia. Ma andiamo con ordine. Cinquantacinque indagati, quattro associazioni criminali individuate, due finalizzate al traffico internazionale di droga, due per reati fiscali.