Pallamano In Serie B esordio da dimenticare La Polisportiva resta in partita solo un tempo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ginnastica Spezia 37 Pol. Carrarese 27 GINNASTICA SPEZIA: Scarcella, Pelli G. 7, Munno 1, Andreini, Perotto T. 8, Pallano, Pelli F. 7, Romeo, Portonato, Mazzi, Fedi 1, Lorenzelli, Perotto E. 8, Galano 5, Scapazzoni, D’Ettore. All. Perotto.CARRARESE: Antognetti, Guidi, El Goundali, Mazzanti 8, Bertola, Meoni 5, De Giorgi 2, Bugliani 4, Benedetti 6, Musetti, Gini 2. All. Vezzoni. Arbitri: Della Maggiora e Nocentini. Primo: 16-14. CARRARA – Inizia con una pesante sconfitta la nuova stagione dellaCarrarese nel campionato regionale diB. Alla Spezia, contro una squadra in gran parte composta dagli ex giocatori spezzini che lo scorso anno erano traghettati a Carrara, i gialloazzurri rimediano un pesante -10.