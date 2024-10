Anteprima24.it - Ordigno esploso nell’auto di un ufficiale della Finanza, arrestata l’ex compagna

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA un anno esatto dall’arresto di chi materialmente fece esplodere unnella macchina di unGuardia dia Bacoli (Napoli), i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altri tre soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo,fabbricazione dell’esplosivo. Tra loro figuradell’, considerata la mandante dell’attentato. Su di loro grava anche l’accusa dei magistratiprocura di Napoli di concorso in tentato omicidio pluriaggravato. Dalle indagini è emerso che la donna per il confezionamento dell’artigianale adoperato ha potuto contare sul contributo materiale di altri due soggetti anche loro finiti in manette.