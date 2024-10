Offerte perfette per ogni gara. Colpo di spugna sul caso Elekta e gli appalti per la cura dei tumori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutta cancellata dal Colpo di spugna della prescrizione l’inchiesta per la presunta turbativa d’asta di appalti per 27 milioni di euro sulla fornitura di macchinari per la cura del cancro. È il Colpo di grazia inferto al processo al Tribunale di Monza che vede ben 26 imputati a vario titolo per un’inchiesta della Guardia di Finanza che nel 2015 aveva portato a 4 arresti e che da Milano era tornata per il giudizio a Monza per competenza. Tutto era partito infatti dalla Elekta spa, multinazionale svedese con sede operativa ad Agrate. Al processo si erano costituiti parti civili, oltre a Elekta stessa (che però è stata chiamata anche come responsabile civile), Istituto nazionale dei tumori di Milano, Policlinico San Matteo di Pavia, Azienda sanitaria di Lecce, Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e altre ancora. Ilgiorno.it - Offerte perfette per ogni gara. Colpo di spugna sul caso Elekta e gli appalti per la cura dei tumori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutta cancellata daldidella prescrizione l’inchiesta per la presunta turbativa d’asta diper 27 milioni di euro sulla fornitura di macchinari per ladel cancro. È ildi grazia inferto al processo al Tribunale di Monza che vede ben 26 imputati a vario titolo per un’inchiesta della Guardia di Finanza che nel 2015 aveva portato a 4 arresti e che da Milano era tornata per il giudizio a Monza per competenza. Tutto era partito infatti dallaspa, multinazionale svedese con sede operativa ad Agrate. Al processo si erano costituiti parti civili, oltre astessa (che però è stata chiamata anche come responsabile civile), Istituto nazionale deidi Milano, Policlinico San Matteo di Pavia, Azienda sanitaria di Lecce, Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e altre ancora.

Turbativa d'asta su appalti da 27 milioni per la cura del cancro - il colpo di spugna della prescrizione - E' il colpo di grazia inferto al processo al Tribunale di Monza che vede ben 26 imputati a vario titolo per un'inchiesta della Guardia di Finanza che nel 2015 aveva portato a 4 arresti e che da Milano era tornata per il giudizio a Monza per competenza perché tutto è partito dalla "Elekta spa", multinazionale svedese con sede operativa ad Agrate Brianza. (Ilgiorno.it)

