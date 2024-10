Oddio ma cosa fa? Temptation Island fa le valigie e fugge dal villaggio Pubblico scioccato

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Dato il successo ottenuto in termini di ascolti, l'edizione autunnale di2024 si allunga di una settimana e in questi giorni è stata comunicata la nuova data. Non più martedì 15 ottobre, il reality delle tentazioni chiuderà i battenti il 22 ottobre. Tra le coppie di questa edizione quella formata da Titty e Antonio, che nella puntata andata in onda martedì 15 ottobre è arrivata alla resa dei conti. Durante la puntata andata in onda il 15 ottobre, la fidanzata Titty ha chiesto nuovamente il falò di confronto col fidanzato Antonio, dopo l'ennesima delusione ricevuta. Arrivato al falò, Antonio ha scoperto che Titty durante la scorsa puntata ha lanciato l'anello di fidanzamento sul fuoco. Un gesto teatrale che ha fatto il giro del web.