Nuove acquisizioni per il gruppo vinicolo Santa Margherita | si guarda a Barolo Bolgheri e Montalcino

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)pensa a un allargamento dei propri possedimenti a quei territori e a quelle denominazioni attualmente non ancora comprese nel portafoglio della società veneta. In particolare, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Andrea Conzonato a Pambianco tv, il(che nel 2023 ha fatturato 255,4 milioni di euro, con un -2 per cento) starebbe pensando a un'espansione in Piemonte o in Toscana: «Nell'area inorganica, che rila crescita attraverso- ha spiegato il manager - stiamo pensando di acquisire cantine che possano completare il nostro portafoglio nelle regioni che ci mancano. Ad esempio, ilpiuttosto cheo Brunello di». Attualmente, ha aggiunto Conzonato, non sta accadendo niente in materia di, tuttavia «è qualcosa a cui guardiamo con molta attenzione».