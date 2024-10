Nubifragi in arrivo dopo l'anticiclone africano, piogge e alluvioni su tutta l'Italia: dove e quando, le previsioni meteo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima l'anticiclone africano, poi il freddo polare, infine i Nubifragi. Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna dell'instabilità, caratterizzata da sbalzi Ilmessaggero.it - Nubifragi in arrivo dopo l'anticiclone africano, piogge e alluvioni su tutta l'Italia: dove e quando, le previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima l', poi il freddo polare, infine i. Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna dell'instabilità, caratterizzata da sbalzi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo - l'uragano Kirk si abbatte sull'Italia : nubifragi e tempeste di vento. Pericolo per fenomeni estremi - poi torna il caldo africano - Preoccupazione per l'arrivo in Italia dell'ex uragano Kirk. Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sulla penisola, dopo l'intensa perturbazione che ha colpito molte... (Leggo.it)

Vortice sull'Italia - temporali e nubifragi : ecco dove e quanto dureranno. Poi arriva l'anticiclone ibrido (e torna il caldo africano) - Il vortice di bassa pressione che si sta approfondendo sul nord Italia in questa prima parte della giornata di domenica, è destinato ad attraversare tutte le nostre... (Ilmessaggero.it)

Meteo - stop a temporali e nubifragi : quando torna il caldo africano - Maggiore variabilità altrove. Il vortice di bassa pressione partito dal nord Italia già da qualche giorno, sis sta espandendo su tutte le nostre regioni. Qualche temporale pomeridiano sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche con locali sforamenti fino alla costa. Anche al Sud forti temporali e nubifragi sul basso Tirreno e localmente anche tra Molise e Puglia. (Tvzap.it)