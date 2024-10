Non è vero che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi è stato ucciso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si afferma che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi sarebbe stato ucciso. Si tratta di una notizia infondata. Il 14 ottobre, cioè il giorno dopo la pubblicazione del post analizzato, Halevi ha visitato la base di addestramento di Binyamina, a nord di Tel Aviv, dopo che era stata colpita lo stesso giorno da un drone di Hezbollah. Nell’attacco dell’organizzazione politica e militare sciita libanese in guerra con Israele sono morti quattro soldati israeliani. Esistono video e foto realizzati dall’esercito israeliano che testimoniano la visita di Halevi alla base di Binyamina. L'articolo Non è vero che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi è stato ucciso proviene da Facta. Facta.news - Non è vero che il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi è stato ucciso Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 èpubblicato un post su X in cui si afferma che ildisarebbe. Si tratta di una notizia infondata. Il 14 ottobre, cioè il giorno dopo la pubblicazione del post analizzato,ha visitato la base di addestramento di Binyamina, a nord di Tel Aviv, dopo che era stata colpita lo stesso giorno da un drone di Hezbollah. Nell’attacco dell’organizzazione politica e militare sciita libanese in guerra con Israele sono morti quattro soldati israeliani. Esistono video e foto realizzati dall’esercitoche testimoniano la visita dialla base di Binyamina. L'articolo Non èche ildiproviene da Facta.

Allarme caporalato a Modena. “Pagato in nero - minacciato e pestato” - A Castelvetro il 15 febbraio ci vedete mentre stavamo lavorando per il nuovo asfalto su un marciapiede e su una strada. “Lo sfruttamento sul lavoro, l’intimidazione e la violenza non possono esistere a Modena – ha poi sottolineato in una nota il sindaco Mezzetti. In quello scatto ci sono io, c’è un mio collega turco pure lui in nero, ora tornato al suo paese. (Ilrestodelcarlino.it)

Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare "Francesco Crispi" - Mattarella si è poi fermato a parlare con i familiari delle vittime. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare “Francesco Crispi” morti nel bombardamento del quartiere da parte degli alleati, il 20 ottobre del 1944. (Iodonna.it)

Caporalato - arrestato imprenditore di Trevi - Sono state rilevate - hanno riferito ancora i carabinieri in una nota - reiterate inosservanze tra cui la mancata formazione dei dipendenti, non addestrati nell'utilizzo di specifica attrezzatura da taglio, il mancato adeguamento del luogo di lavoro con attrezzature antincendio e presidi di primo soccorso pur essendo presente un'ingente quantità di materiale altamente infiammabile all'interno del ... (Lanazione.it)