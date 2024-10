Nations League 2024/25, Italia-Francia a San Siro: venduti già 30.000 biglietti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 30.000 i biglietti venduti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della Nations League, in programma domenica 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’. Consolidato il primo posto nel girone dopo il pareggio con il Belgio e il successo con Israele, all’Italia basta un punto nelle ultime due gare per raggiungere la qualificazione aritmetica ai quarti di finale. Prima di sfidare i Bleus a Milano, giovedì 14 novembre (ore 20.45) gli uomini di Spalletti dovranno vedersela in trasferta con il Belgio. Esauriti anche i 5.000 biglietti riservati per il settore ospiti dello stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles. La Nazionale tornerà a giocare a Milano a poco più di un anno di distanza dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a Euro2024. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 30.000 iper, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della, in programma domenica 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’. Consolidato il primo posto nel girone dopo il pareggio con il Belgio e il successo con Israele, all’basta un punto nelle ultime due gare per raggiungere la qualificazione aritmetica ai quarti di finale. Prima di sfidare i Bleus a Milano, giovedì 14 novembre (ore 20.45) gli uomini di Spalletti dovranno vedersela in trasferta con il Belgio. Esauriti anche i 5.000riservati per il settore ospiti dello stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles. La Nazionale tornerà a giocare a Milano a poco più di un anno di distanza dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a Euro

