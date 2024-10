Musica: morto in Argentina Liam Payne, ex membro One Direction (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (LaPresse) – Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. Lapresse.it - Musica: morto in Argentina Liam Payne, ex membro One Direction Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (LaPresse) –James, exdella boyband One, èdopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni.

Liam Payne degli One Direction è morto a 31 anni : caduto dal terzo piano - Dopo lo scioglimento della band nel 2016, Payne intraprese una carriera solista, rilasciando singoli come Strip That Down e Familiar, dimostrando di poter avere successo anche al di fuori del gruppo. Anche se inizialmente non riuscì a passare da solista, i giudici del programma decisero di unirlo a quattro altri partecipanti – Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik – per ... (Thesocialpost.it)

