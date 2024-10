Moody's abbassa da stabile a negativo l'outlook di Stellantis (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Moody's ha confermato i rating di Stellantis e ha abbassato l'outlook da stabile a negativo. La modifica dell'outlook a negativo - spiega Moody's in una nota - bilancia la severa perdita di liquidità prevista nel secondo semestre del 2024 a seguito del recente profit warning dell'azienda con l'aspettativa che la performance operativa si riprenda il prossimo anno. Quotidiano.net - Moody's abbassa da stabile a negativo l'outlook di Stellantis Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)'s ha confermato i rating die hato l'da. La modifica dell'- spiega's in una nota - bilancia la severa perdita di liquidità prevista nel secondo semestre del 2024 a seguito del recente profit warning dell'azienda con l'aspettativa che la performance operativa si riprenda il prossimo anno.

