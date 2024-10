Modena per tre giorni capitale dello Champagne: in centro arriva FuoriBolla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Trasformare Modena per tre giorni nella capitale dello Champagne: è questo l'obiettivo della prima edizione di FuoriBolla, l'evento in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre che coinvolgerà 21 locali del centro storico in un affascinante percorso dove eccellenze gastronomiche del Modenatoday.it - Modena per tre giorni capitale dello Champagne: in centro arriva FuoriBolla Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Trasformareper trenella: è questo l'obiettivo della prima edizione di, l'evento in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre che coinvolgerà 21 locali delstorico in un affascinante percorso dove eccellenze gastronomiche del

Torna la Champagne Experience di Modena : due giorni per degustare 900 etichette. Ecco quali non perdere - Una vivace e dinamica acidità dona ritmo a un sorso goloso e intenso. Da provare l’Extra Brut Grand Cru Cuvée “3A”. Più sulle note mature e fragranti con una delicata veste speziata di pepe bianco ed elicriso l’Extra Brut Au Fil du Temps 2016 della Domaine Lagille (banco 131). Arriviamo all’area più settentrionale con la Montagne de Reims, terra del Pinot Noir, dove troviamo gli champagne di ... (Gamberorosso.it)

Via al primo festival italiano dedicato alla finanza etica : da domani a Modena 4 giorni di incontri e workshop - Vuole rendere concreta la sua influenza sulle nostre esistenze. it e Fondazione Finanza Etica, la manifestazione giunge quest’anno alla sua terza edizione. Con Cryptovalute e politica: da Milei a Trump, passando per El Salvador, insieme a Giovanni Paglia, deputato alla Camera, esploreremo come le criptovalute stiano influenzando le strategie politiche globali. (Ildenaro.it)

Festivalfilosofia - a Modena raccolti in tre giorni quasi 60 quintali di carta e plastica - . . E’ terminata domenica, con grande successo di pubblico, l’edizione 2024 del festivalfilosofia, che ha portato a Modena migliaia di persone. Nelle prime ore di questa mattina si è conclusa, da parte degli operatori del Gruppo Hera, la pulizia straordinaria del centro storico sia nel capoluogo sia. (Modenatoday.it)