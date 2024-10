Migranti, proteste contro il patto Italia-Albania: “Viola i diritti umani” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al di là delle critiche all'accordo sui Migranti, ci sono anche diversi Paesi europei, come i Paesi Bassi, che lo guardano con ispirazione. Il ministro degli esteri olandese Veldkamp ha infatti dichiarato che riguardo alle migrazioni "è importante trovare soluzioni innovative", sottolineando però di non voler aderire al patto L'articolo Migranti, proteste contro il patto Italia-Albania: “Viola i diritti umani” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, proteste contro il patto Italia-Albania: “Viola i diritti umani” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al di là delle critiche all'accordo sui, ci sono anche diversi Paesi europei, come i Paesi Bassi, che lo guardano con ispirazione. Il ministro degli esteri olandese Veldkamp ha infatti dichiarato che riguardo alle migrazioni "è importante trovare soluzioni innovative", sottolineando però di non voler aderire alL'articoloil: “” proviene da Il Difforme.

Migranti - conclusioni del vertice Ue : Paesi divisi sulla bozza - . Questo perché – fa notare una fonte – l’intesa non nasce per ridurre i flussi ma per trattare in materia ordinata il fenomeno. Sul capitolo migrazione delle conclusioni del Consiglio europeo, le posizioni dei Paesi sono diverse e questi sono divisi in tre gruppi. Altri, come la Germania, i Paesi Bassi e diversi Paesi nordici, non contestano i contenuti di quello che c’è adesso nel testo ma ... (Lapresse.it)

Migranti : paesi divisi su bozza conclusioni vertice Ue - Bruxelles, 16 ott. . Stando a fonti diplomatiche, alcuni, come l’Italia, vorrebbero avere un testo di conclusioni dettagliate che dia seguito ai filoni di lavori avviati, simile a quello presente all’ultima bozza; altri, come la Germania, i Paesi Bassi e alcuni paesi nordici, non contestano i contenuti di quello che c’è adesso nel testo ma vorrebbero un rafforzamento al riferimento di attuazione ... (Lapresse.it)

Migranti - schiaffo dei giudici Ue ai Paesi membri. Le donne afghane sono perseguitate - il diritto d’asilo è automatico - Nonostante le evidenti restrizioni imposte alle donne dal regime, l’Austria aveva sostenuto che le richiedenti asilo non fossero esposte a un rischio “effettivo e specifico” di persecuzione. Secondo la Corte, la somma delle misure discriminatorie adottate dai talebani contro le donne costituisce di per sé un atto di persecuzione. (Lanotiziagiornale.it)