Migranti | nave Libra arrivata in Albania

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - La nave Libra della Marina Militare è attraccata al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 Migranti, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania. I Migranti, saranno portati in prima battuta all'hotspot di Shengjin, dove saranno sottoposti ai controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Subito dopo i destinatari di provvedimento di rimpatrio o misure restrittive della libertà personale saranno spostati nel Cpr di Gjader.

Migranti - prima nave italiana arrivata a centri in Albania - La nave Libra, della marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone migranti soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera italiana: si tratta dei primi ospiti dei centri per migranti costruiti dall’Italia nel Paese balcanico. . (Lapresse.it)

Primi migranti detenuti caricati su una nave per l’Albania : un precedente pesantissimo - Lo scorso 4 ottobre la Corte di giustizia europea, in una sentenza riguardante un cittadino della Moldavia in Repubblica Ceca, ha fatto alcune precisazioni a proposito di cosa significhi che un paese è sicuro. Si può fare, lo può fare chiunque. Scelta provvida, quest’ultima, vista la prossima introduzione del reato di rivolta nei centri per migranti, configurabile anche nei casi di resistenza ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ravenna - sbarcati i 47 migranti della nave Ong Ocean Viking - Ravenna, 15 ottobre 2024 – Sbarcati oggi i 47 migranti a bordo della nave ong 'Ocean Viking' al terminal di Marina di Ravenna. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO I 47 migranti, che arrivano da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh, rimarranno tutti in Emilia Romagna ma si suddivideranno in questo modo: 10 a Bologna di cui 7 minori non accompagnati; a Ferrara 4; Forlì-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; ... (Ilrestodelcarlino.it)