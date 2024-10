Migranti, nave Libra arrivata in Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A bordo 10 egiziani e 6 bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna: saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia La nave Libra della Marina militare è attraccata al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 Migranti, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 Sbircialanotizia.it - Migranti, nave Libra arrivata in Albania Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A bordo 10 egiziani e 6 bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna: saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia Ladella Marina militare è attraccata al porto di Shengjin, in, con i primi 16, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10

Migranti : nave Libra arrivata in Albania - (Adnkronos) - La nave Libra della Marina Militare è attraccata al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 migranti, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania. (Liberoquotidiano.it)

Chi sono gli immigrati sulla nave "Libra" che fa rotta sull'Albania : dove sono stati intercettati - In fase di imbarco, come da protocollo, è stato effettuato lo screening dei requisiti: in Albania possono essere condotti infatti solo soggetti "non vulnerabili" (quindi non minori, minori non accompagnati, donne, anziani, disabili, etc) e provenienti da Paesi "sicuri". Subito dopo i destinatari di provvedimento di rimpatrio o misure restrittive della libertà personale saranno spostati nel Cpr di ... (Liberoquotidiano.it)