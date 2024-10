Mbappé «indagato per violenza sessuale» secondo media svedesi. Lui smentisce: «É tutto falso» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ragionevolmente sospetto": questo il titolo del giallo svedese che vede coinvolto uno degli attaccanti più celebri del pianeta calcio, Kylian Mbappé . Per il quotidiano svedese Expressen, che stanotte ha lanciato la notizia-bomba, il calciatore appena trasferito dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è indagato - con indizi non schiaccianti pur se «ragionevoli» - nel caso di stupro di una donna Feedpress.me - Mbappé «indagato per violenza sessuale» secondo media svedesi. Lui smentisce: «É tutto falso» Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ragionevolmente sospetto": questo il titolo del giallo svedese che vede coinvolto uno degli attaccanti più celebri del pianeta calcio, Kylian. Per il quotidiano svedese Expressen, che stanotte ha lanciato la notizia-bomba, il calciatore appena trasferito dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è- con indizi non schiaccianti pur se «ragionevoli» - nel caso di stupro di una donna

Per la tv svedese TV4 - la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. Le Parisien rilancia la notizia - Mbappé ha negato le accuse tramite X e le ha definite “notizie false”. Insieme all’amico e giocatore del Bayer Leverkusen Nordi Mukiele, la stella del Real Madrid si è registrata alla discoteca mercoledì e giovedì. Le Parisien rilancia la notizia. Secondo le informazioni di Expressen, per gli ospiti sulla lista degli invitati c’era un severo divieto di utilizzo del cellulare. (Ilnapolista.it)

Per la tv svedese TV4 la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. Le Parisien rilancia la notizia - Il soggiorno del francese a Stoccolma è stato circondato da mistero e segretezza. Expressen ha contattato il Bank Hotel che ha rifiutato di commentare. Dalla Svezia il flusso di notizie si fa di ora in ora più drammatico. Mbappé ha definito fake news il sospetto di stupro Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata un denuncia, non conferma che sia stupro» Dopo la sua ... (Ilnapolista.it)

Mbappé - la procura svedese conferma l’apertura di un’indagine per stupro - Sono emerse novità in merito all’indagine aperta in Svezia per il presunto stupro che vede coinvolto Kylian Mbappé. Come si legge nel comunicato, la denuncia è stata presentata da una donna in merito ai fatti accaduti il 10 ottobre nel centro della capitale svedese. The post Mbappé, la procura svedese conferma l’apertura di un’indagine per stupro appeared first on SportFace. (Sportface.it)