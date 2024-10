Mauro Corona, duro sfogo in diretta: “Mi sta sulle…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News tv. “Mi sta sulle *”: Mauro Corona, il duro sfogo in diretta – L’Election-Day si avvicina, il prossimo 5 Novembre negli Stati Uniti si voterà per stabilire quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, per un mandato-bis, o Kamala Harris, che ha preso in corsa il posto di Joe Biden? Di tutto questo si è parlato al programma di Rete 4 “È sempre Cartabianca”. ( dopo le foto) Leggi anche: “Temptation Island”, l’ex tentatrice irriconoscibile dopo l’incidente stradale Leggi anche: “Temptation Island”, Filippo Bisciglia rimane senza parole: cos’è successo nella puntata di ieri Mauro Corona, duro sfogo in diretta: “Mi sta sulle” Delle attesissime elezioni americane si è discusso a “È Sempre Cartabianca”, il talk che affronta le questioni d’attualità condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Tvzap.it - Mauro Corona, duro sfogo in diretta: “Mi sta sulle…” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News tv. “Mi sta sulle *”:, ilin– L’Election-Day si avvicina, il prossimo 5 Novembre negli Stati Uniti si voterà per stabilire quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, per un mandato-bis, o Kamala Harris, che ha preso in corsa il posto di Joe Biden? Di tutto questo si è parlato al programma di Rete 4 “È sempre Cartabianca”. ( dopo le foto) Leggi anche: “Temptation Island”, l’ex tentatrice irriconoscibile dopo l’incidente stradale Leggi anche: “Temptation Island”, Filippo Bisciglia rimane senza parole: cos’è successo nella puntata di ieriin: “Mi sta sulle” Delle attesissime elezioni americane si è discusso a “È Sempre Cartabianca”, il talk che affronta le questioni d’attualità condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Trump o Kamala? Ecco per chi voterei" : Mauro Corona spiazza tutti - Di questo, e tanti altri temi, si è discusso a “È Sempre Cartabianca”, programma che affronta le questioni d'attualità ed è condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. . Lo pronuncio proprio Trùmp, come si legge in italiano, come se fosse un rumore maldestro delle parti basse. (Liberoquotidiano.it)

Mauro Corona sulle elezioni americane : «Trump mi sta sulle scatole - Kamala Harris rida meno forzatamente» - Martedì 5 novembre si avvicina con gli americani che sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. Nella puntata di martedì 13 ottobre di È sempre Cartabianca, a 3 settimane dall'election day, Mauro Corona ha detto la sua sulla corsa alla Casa Bianca. «Martin Scorsese ha detto che queste... (Pordenonetoday.it)

Mauro Corona a Verissimo : “Non so quanto mi resta” - Poi ce l’ho fatta per altri 2 anni. Adesso mi sta bene tutto. Mauro Corona, ospite a ‘Verissimo’ il 12 ottobre 2024, ha condiviso un’intima riflessione con Silvia Toffanin, aprendo il cuore su alcuni aspetti personali. Esistere significa subire cose da accettare, non le schivi”. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. (Corrieretoscano.it)