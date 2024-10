Maternità surrogata, Meloni: “Bene approvazione ddl, la vita umana non è merce di scambio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio”. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni. Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2024 Lapresse.it - Maternità surrogata, Meloni: “Bene approvazione ddl, la vita umana non è merce di scambio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Con l’definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. Lanon ha prezzo e non èdi”. Lo scrive sui social la premier, Giorgia. Con l’definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. Lanon ha prezzo e non èdi. — Giorgia(@Giorgia) October 16, 2024

