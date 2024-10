Notizie.com - Lobotka e la confessione piccante che non t’aspetti: “Ne sono sempre stato attratto”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il centrocampista del Napoli Stanislavsi è lasciato andare a delle confessioni inaspettate sulle sue preferenze in termini di donne. In un mondo del calcio dove le luci della ribalta illuminano spesso più il campo di gioco che la vita privata dei suoi protagonisti, ogni tanto emerge qualche dichiarazione che riesce a sorprendere e a divertire il pubblico. È il caso delle recenti parole di Stanislav, centrocampista slovacco in forza al Napoli, rilasciate durante un’intervista all’emittente televisiva slovacca Sport Tu.s’è lasciato andare, parlando delle sue preferenze – Foto Ansa – notizie.comDopo aver onorato gli impegni con la sua nazionale,è tornato in Italia portando con sé non solo le aspettative per le prossime sfide in maglia azzurra ma anche l’eco di unapiuttosto insolita riguardante la sua vita sentimentale.