ll Lazio avrà la sua zona logistica semplificata la Giunta regionale approva la delibera

Il Lazio avrà la sua "zona logistica semplificata", la Giunta regionale approva la delibera

Il Lazio avrà la sua Zls, zona logistica semplificata, per rilanciare le aree portuali ed industriali della Regione. Il tutto è contenuto in una delibera di Giunta, presentata in queste ore dall'amministrazione Rocca. La ZLS, per cui il processo di avviamento in Regione era partito più di un anno fa, punta a semplificare i processi

