Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-0, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: implacabile il n.1 del mondo, bagel al russo!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e dritto a bersaglio per il numero uno del. 15-15 Molto reattivo Jannik nel giocare il rovescio incrociato in uscita dal servizio. 0-15 Non passa il rovescio lungolinea dell’azzurro. 1-0 Game. Con il serve and volley vincente il moscovita conquista il suo primo gioco. AD-40 Improvviso rovescio lungolinea potente e preciso del. 40-40 Arriva anche la prima vincente. Parità . 30-40 ACE. 15-40 Due palle break. In corridoio il rovescio lungolinea del moscovita. 15-30 Picchia da fondo il moscovita, che scardina le difese dell’avversario. 0-30 A metà rete il dritto in uscita dal servizio del. 0-15prova inutilmente il serve and volley. SECONDO SET 6-0 PRIMO SET! Altra ottima prima di Jannik, che in 26 minuti rifila ilal. AD-40 SET POINT