Gaeta.it - L’importanza dell’omogeneità terapeutica per i pazienti con Hiv in Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La disponibilità uniforme di farmaci antiretrovirali sul territoriono è una questione cruciale per garantire un accesso adeguato ai trattamenti per le persone con Hiv. Michele Formisano, vicepresidente di NpsOnlus, ha sottolineatodi non costringere ia cercare soluzioni in altre regioni, con particolare riferimento alla Campania, durante il Congresso regionale della Societàna Malattie Infettive e Tropicali che si è recentemente svolto a Napoli. La necessità di una terapia antiretrovirale efficace L’infezione da Hiv rappresenta una delle patologie più gravi e, in assenza di un trattamento adeguato, può condurre a esiti fatali.