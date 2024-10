Le Prove Invalsi. Italiano e matematica?. Studenti maremmani dietro la lavagna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dai test Invalsi 2023- 2024 ne esce un’Italia divisa. Il Centro Nord sta recuperando gli anni difficili del covid quelli caratterizzati dall’istruzione da remoto e la didattica a distanza, mentre il Sud e le Isole continuano ad arrancare. La provincia di Grosseto non brilla, il 40,3% degli Studenti di terza media ha competenze ritenute "inadeguate" in Italiano e il 42,5 % in matematica. La situazione è ancora peggiore se invece si vanno a guardare i risultati degli Studenti del quinto superiore 2023-24, dove l’inadeguatezza delle competenze riguarda il 43,8% degli Studenti per l’Italiano e il 48,3 % invece per la matematica. Percentuali da prendere, analizzare e studiare con cura per cercare di cambiare la rotta e migliorare i livelli di conoscenza della lingua italiana e della matematica dei nostri giovani. Lanazione.it - Le Prove Invalsi. Italiano e matematica?. Studenti maremmani dietro la lavagna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dai test2023- 2024 ne esce un’Italia divisa. Il Centro Nord sta recuperando gli anni difficili del covid quelli caratterizzati dall’istruzione da remoto e la didattica a distanza, mentre il Sud e le Isole continuano ad arrancare. La provincia di Grosseto non brilla, il 40,3% deglidi terza media ha competenze ritenute "inadeguate" ine il 42,5 % in. La situazione è ancora peggiore se invece si vanno a guardare i risultati deglidel quinto superiore 2023-24, dove l’inadeguatezza delle competenze riguarda il 43,8% degliper l’e il 48,3 % invece per la. Percentuali da prendere, analizzare e studiare con cura per cercare di cambiare la rotta e migliorare i livelli di conoscenza della lingua italiana e delladei nostri giovani.

