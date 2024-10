Quotidiano.net - La nuova vita delle Ex Scuderie De Montel, riaprono a marzo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La exDeriapriranno in primavera, asecondo il cronoprogramma, 'reinventate' da Massimo Caputi, il patron di Terme Italia a cui fanno già capo Terme di Saturnia, Terme di Chianciano, Monticello Spa & Fit grazie all'investimento di oltre 50 milioni di euro del fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG (IPC) di Azimut. Il cantiere lavora a pieno ritmo, con 150 operai divisi in diverse squadre impegnati a ultimare gli impianti e gli interni ma il gioiello Liberty esternamente è già tornato alla sua originaria grandezza grazie a un meticoloso restauro.