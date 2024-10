La mamma di Giorgia Meloni vende candele artistiche al mercato di Sora (foto e video) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mercatino dell’antiquariato di Sora (Frosinone) ha avuto domenica uno stand d’eccezione, fatto di originali e profumatissime candeline. Dietro il banco a vendere gli oggetti in questione un artigiano speciale: Anna Paratore, mamma della Premier Giorgia Meloni.Con lei l’imprenditrice Sorana Frosinonetoday.it - La mamma di Giorgia Meloni vende candele artistiche al mercato di Sora (foto e video) Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mercatino dell’antiquariato di(Frosinone) ha avuto domenica uno stand d’eccezione, fatto di originali e profumatissime candeline. Dietro il banco are gli oggetti in questione un artigiano speciale: Anna Paratore,della Premier.Con lei l’imprenditricena

Mamma Meloni al mercatino di Sora con le sue candele fatte a mano. La sinistra della Ztl è servita - Le figlie le ho sistemate, ora finalmente posso dedicarmi alla mia passione: creare candele”. Donna colta e ironica, Anna Paratore, mamma della premier Giorgia Meloni, in questi giorni è stata vista tra i banchi del mercatino di Sora, in Ciociaria. E ancora con l’ironia che la contraddistingue: “Sono vecchietta. (Secoloditalia.it)

