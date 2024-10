La calciatrice del Milan che si sutura la ferita da sola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver rimediato un brutto infortunio in partita la maggior parte degli sportivi chiede aiuto al medico. La maggior parte ma non tutti, soprattutto se ti chiami Nadia Nadim e oltre a essere l'attaccante del Milan femminile sei anche laureata in medici. Il video dell'auto-medicazioneLa Europa.today.it - La calciatrice del Milan che si sutura la ferita da sola Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver rimediato un brutto infortunio in partita la maggior parte degli sportivi chiede aiuto al medico. La maggior parte ma non tutti, soprattutto se ti chiami Nadia Nadim e oltre a essere l'attaccante delfemminile sei anche laureata in medici. Il video dell'auto-medicazioneLa

Carabinieri Compagnia di Cerreto Sannita : il Maggiore Altieri lascia - arriva il Capitano Milano - Il Maggiore Altieri ed i suoi uomini hanno comunque ottenuto risultati significativi proprio sul fronte della prevenzione e della garanzia della sicurezza dei cittadini in valle telesina a fronte di una malavita, di provenienza forestiera per la gran parte, assai aggressiva e determinata. Questi solo alcuni delle operazioni portate a termine con la guida del Maggiore Altieri. (Anteprima24.it)

Ultime Notizie Serie A : Juve - stop Nico Gonzalez. Milan - rientra Morata. Inter - parla Lautaro Martinez. Venezia su Maggiore - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Cantieri stradali a Milano - via libera dei giudici alle regole anti-buche : più asfalto e un maggior ripristino dell’area - E adesso? Dopo il pronunciamento del Tar del 2019, l’amministrazione, in attesa dell’appello, ha continuato a inserire le regole del 2017 nelle singole concessioni per i lavori stradali (più di 200 solo nella seconda metà del 2019). Per anni, però, le norme che hanno dato una stretta ai lavori post cantieri stradali sono rimaste sub iudice, intrappolate in un ginepraio di ricorsi e controricorsi. (Ilgiorno.it)