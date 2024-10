Juventus-Bayern Monaco oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una prova ostica per la Vecchia Signora. oggi, mercoledì 16 ottobre, si gioca allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella Juventus-Bayern Monaco (calcio d’inizio ore 18:45), seconda sfida valida per la fase a gironi della Champions League femminile 2024-2025 di calcio. Dopo un avvio iper positivo le bianconere cercano il quarto successo consecutivo nel torneo continentale con una delle compagini più blasonate del lotto. Ricordiamo che le ragazze di Massimilano Canzi sono reduci da un avvio di stagione a dir poco devastante, contrassegnato da sei vittorie su sei in Campionato e da due importanti successi in Europa, uno contro la corazzata del PSG (su doppio confronto) e l’altro, leggermente più sofferto, in casa del Valerenga. Speculare, anche se leggermente diverso il bilancio delle teutoniche, brave a sconfiggere l’Arsenal per 5-2 rimediando però nella Frauen-Bundesliga un K. Oasport.it - Juventus-Bayern Monaco oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una prova ostica per la Vecchia Signora., mercoledì 16 ottobre, si gioca allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biellad’inizio ore 18:45), seconda sfida valida per la fase a gironi della2024-2025 di. Dopo un avvio iper positivo le bianconere cercano il quarto successo consecutivo nel torneo continentale con una delle compagini più blasonate del lotto. Ricordiamo che le ragazze di Massimilano Canzi sono reduci da un avvio di stagione a dir poco devastante, contrassegnato da sei vittorie su sei in Campionato e da due importanti successi in Europa, uno contro la corazzata del PSG (su doppio confronto) e l’altro, leggermente più sofferto, in casa del Valerenga. Speculare, anche se leggermente diverso il bilancio delle teutoniche, brave a sconfiggere l’Arsenal per 5-2 rimediando però nella Frauen-Bundesliga un K.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Bayern Monaco - Champions League calcio femminile in DIRETTA : partita spartiacque per il girone - Le bianconere se la vedranno con il Bayern Monaco di Alexander Strauss, reduce dalla pesante manita inflitta all’Arsenal, nella prima giornata del girone C. Il Bayern Monaco è campione di Germania in carica e rappresenta un ostacolo disagevole per la Vecchia Signora. Le tedesche, a onore del vero, correvano alla stessa velocità di crociera della Juventus, sino alla sconfitta di quattro giorni fa ... (Oasport.it)

Women’s Champions League | Juventus-Bayern Monaco - probabili formazioni e dove vederla in tv - Dopo il trionfo contro la Roma all’Allianz Stadium e il brillante esordio in Champions contro il Valerenga, la Juventus Women si prepara per una sfida europea di alto livello. Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:45, le bianconere ospiteranno il Bayern Monaco allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella... (Today.it)

Women’s Champions League | Juventus-Bayern Monaco - probabili formazioni e dove vederla in tv - Dopo il trionfo contro la Roma all’Allianz Stadium e il brillante esordio in Champions contro il Valerenga, la Juventus Women si prepara per una sfida europea di alto livello. Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:45, le bianconere ospiteranno il Bayern Monaco allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella... (Torinotoday.it)