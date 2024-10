Iran a Onu, pronti a rispondere ad avventurismo di Israele (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Iraniano, Abbas Araghchi, ha avvertito ieri sera il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che "l'Iran è pienamente pronto a dare una risposta decisa e deplorevole a qualsiasi avventurismo di Israele". "Abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per preservare la pace e la stabilità nella regione", ha sottolineato Araghchi in una conversazione telefonica, aggiungendo che "Israele e il suo principale sostenitore, gli Stati Uniti, sono responsabili delle conseguenze dell'espansione della guerra nella regione". Lo riporta l'Irna. Quotidiano.net - Iran a Onu, pronti a rispondere ad avventurismo di Israele Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro degli Esteriiano, Abbas Araghchi, ha avvertito ieri sera il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che "l'è pienamente pronto a dare una risposta decisa e deplorevole a qualsiasidi". "Abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per preservare la pace e la stabilità nella regione", ha sottolineato Araghchi in una conversazione telefonica, aggiungendo che "e il suo principale sostenitore, gli Stati Uniti, sono responsabili delle conseguenze dell'espansione della guerra nella regione". Lo riporta l'Irna.

