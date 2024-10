Inflazione | Istat a settembre rallenta a +07% su anno -02% su mese

Inflazione: Istat, a settembre rallenta a +0,7% su anno, -0,2% su mese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Nel mese di settembre 2024, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua dal +1,1% del mese precedente, confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat. “A settembre l’Inflazione scende a +0,7%, il livello più basso registrato da inizio anno – osserva l’istituto di statistica – Il calo del tasso d’Inflazione si deve ancora all’evoluzione dei prezzi dei Beni energetici (-8,7% da -6,1% di agosto), ma risente anche del rallentamento su base tendenziale dei prezzi di alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto). Lapresse.it - Inflazione: Istat, a settembre rallenta a +0,7% su anno, -0,2% su mese Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Neldi2024, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua dal +1,1% delprecedente, confermando la stima preliminare. Lo rileva l’. “Al’scende a +0,7%, il livello più basso registrato da inizio– osserva l’istituto di statistica – Il calo del tasso d’si deve ancora all’evoluzione dei prezzi dei Beni energetici (-8,7% da -6,1% di agosto), ma risente anche delmento su base tendenziale dei prezzi di alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto).

