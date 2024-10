Ilfattoquotidiano.it - In arrivo il ciclone nordatlantico, calano le temperature in tutta Italia. Temporali intensi, grandinate e vento

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ottobrata sembra davvero finita. Nei prossimi giorni, venti freddi provenienti dal nord atlantico colpiranno l’. Unpolare porterà infatti a un calo delleche, avvisano gli esperti, non sarà però così drastico. Previstinel centro-nord, come si legge in un avviso meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di mercoledì precipitazioni diffuse e persistenti su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di fortetà, localie forti raffiche di. Gli effetti della perturbazione saranno più evidenti da giovedì e dureranno per tutto il weekend. Prima dell’del freddo, però, per mercoledìin aumento sulle coste della Campania, della Calabria e sulle coste settentrionali della Sicilia. Minime in generale lieve aumento, in particolare al Sud.