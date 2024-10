Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la tenuta difensiva, parlano Stendardo e Santacroce

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsembra aver ritrovato nuova stabilità nel reparto difensivo. Sarà sicuramente merito della presenza di Buongiorno che dà sicurezza al reparto. Ritornato in auge anche Rrahmani, mentre calciatori come Di Lorenzo ed Olivera sembrano essersi ritrovati. Le prestazioni nelle rispettive Nazionali lo dimostrano. Insomma è l’insieme di squadra che sembra funzionare e l’arrivo di Conte, sotto questo punto di vista, è stato determinante. Gugliemo, allenatore, e Fabiano, ex difensore del, hanno rilasciato a riguardo un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss: “Sia Rrahmani che Buongiorno sono bravi in marcatura” Così: “Sia Rrahmani che Buongiorno sono bravi in marcatura, ma anche bravi ad impostare.