Gaeta.it - Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto: l’omicidio scuote il mondo del fotogiornalismo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un notobritannico, è statosenza vita sui monti di San Gabriel in California il 12 ottobre. Il sessantenne, celebre per il suo lavoro durante la guerra civile nell’ex Jugoslavia, è stato pugnalato al collo, portando all’arresto di suo figlio, Emir, di 19 anni. La tragedia segna una perdita significativa nel campo del. La carriera die i suoi contributi alsi è distinto comefreelance e accademico, con una carriera che si estende in decenni di intenso lavoro. Ha coperto eventi storici emblematici, dal crollo del Muro di Berlino al rilascio di Nelson Mandela, dal genocidio in Rwanda alla guerra in Bosnia, portando alla luce storie difficili e spesso trascurate.