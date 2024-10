Biccy.it - Giorgio Armani ricorda l’uomo che ha amato: “Morto con l’AIDS, con lui morta una parte di me”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è uno degli stilisti più famosi al mondo e lo scorso luglio ha compiuto 90 anni. Intervistato da Aldo Cazzullo e Paola Pollo per Il Corriere della Sera, ha raccontato del suo grande amore per Sergio Galeotti che è stato il co-fondatore dellaS.p.A. nonché suo compagno di vita fra metà degli anni ’70 e i primi anni ’80. “Ci siamo conosciuti vicino alla Capannina, in Versilia, dov’ero in vacanza per due giorni. Incrociai Sergio in macchina, mi piacque subito il suo sorriso toscano, e diventammo subito amici. Quando morì Sergio, morì unadi me. Devo dire che mi complimento un po’ con me stesso, perché ho retto a un dolore fortissimo. Un anno tra un ospedale e l’altro, io per non ferirlo ho continuato a lavorare, gli portavo le foto delle sfilate, negli ultimi tempi vedevo le lacrime ai suoi occhi.